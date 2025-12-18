Мостовой прокомментировал феерию Сафонова

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Сафонов отразил 4 из 5 ударов в серии пенальти.

Это был 4-й матч Матвея в основе подряд.

Сафонов взял 6-й трофей в «ПСЖ».

– Ну отбил Матвей эти удары и молодец. Зачем придавать этому значение вселенского масштаба? Стали сравнивать покер Сафонова с покером Аршавина, который тот сделал в матче «Ливерпуль» – «Арсенал». Смешно. Сколько мы такого видели? Кто-то забивает с 11 метров, кто-то не забивает. А я сегодня задаю всем вопрос: если бы «ПСЖ» не выиграл про пенальти, а проиграл? Сейчас бы кричали, что Сафонов – плохой вратарь?

– Для вас достижение Сафонова не такое значимое, как покер Аршавина на «Энфилде»?

– Да не надо сравнивать эти вещи. Там Андрей забил, молодец, так бывает. А кто-то не забивает три пенальти в одной игре. Всякое случается. Матвей играет за «ПСЖ», получает удовольствие от футбольной жизни в Европе, молодец. Это ответ тем, кто кричит, что не надо нашим игрокам уезжать за границу. В том сезоне Сафонов завоевал несколько трофеев, не играя. И никто не задавал вопросов. А сейчас помог «ПСЖ» выиграть титул. Но сейчас такое время, что каждый месяц какой-то кубок разыгрывают. Раньше три кубка было на весь мир – сейчас их 103. Конечно, будешь что-то выигрывать (смеется).

– Тем более в таком богатом клубе?

– Ну, конечно, в «ПСЖ». Они десять лет там тратили миллиарды, не могли ничего выиграть. В прошлом году, слава Богу, чего-то выиграли. Кстати, я вспоминаю, что когда Луис Энрике начинал карьеру тренера, его «шпыняли» из одной команды в другую, кричали: да что это, да кто это? А сейчас он – лучший тренер мира. Не получалось сначала, потом получилось. Это нормально.

– Теперь российские СМИ кричат: Сафонов должен играть в основном составе «ПСЖ»!

– Сейчас Луису Энрике будет сложно. Наверное, он Сафонова будет ставить в состав. А Шевалье, другой вратарь, будет сидеть на лавке и думать: ни фига себе – а я что, виноват, что у меня травма? До этого он стоял в воротах, «ПСЖ» на первом месте шел, все выигрывал. Такие зигзаги судьбы. Я вспоминаю чемпионат мира 1990 года, там основной вратарь сборной Аргентины получил травму в матче с командой СССР и, вместо него вышел потом другой, которого никто не знал. Так он их до финала дотащил, отражая послематчевые пенальти. И получил приз «Лучшему вратарю» по итогам турнира. Так что всякое бывает в футболе.