Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой прокомментировал феерию Сафонова

Сегодня, 16:44
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов в серии пенальти.
  • Это был 4-й матч Матвея в основе подряд.
  • Сафонов взял 6-й трофей в «ПСЖ».

– Ну отбил Матвей эти удары и молодец. Зачем придавать этому значение вселенского масштаба? Стали сравнивать покер Сафонова с покером Аршавина, который тот сделал в матче «Ливерпуль»«Арсенал». Смешно. Сколько мы такого видели? Кто-то забивает с 11 метров, кто-то не забивает. А я сегодня задаю всем вопрос: если бы «ПСЖ» не выиграл про пенальти, а проиграл? Сейчас бы кричали, что Сафонов – плохой вратарь?

– Для вас достижение Сафонова не такое значимое, как покер Аршавина на «Энфилде»?

– Да не надо сравнивать эти вещи. Там Андрей забил, молодец, так бывает. А кто-то не забивает три пенальти в одной игре. Всякое случается. Матвей играет за «ПСЖ», получает удовольствие от футбольной жизни в Европе, молодец. Это ответ тем, кто кричит, что не надо нашим игрокам уезжать за границу. В том сезоне Сафонов завоевал несколько трофеев, не играя. И никто не задавал вопросов. А сейчас помог «ПСЖ» выиграть титул. Но сейчас такое время, что каждый месяц какой-то кубок разыгрывают. Раньше три кубка было на весь мир – сейчас их 103. Конечно, будешь что-то выигрывать (смеется).

– Тем более в таком богатом клубе?

– Ну, конечно, в «ПСЖ». Они десять лет там тратили миллиарды, не могли ничего выиграть. В прошлом году, слава Богу, чего-то выиграли. Кстати, я вспоминаю, что когда Луис Энрике начинал карьеру тренера, его «шпыняли» из одной команды в другую, кричали: да что это, да кто это? А сейчас он – лучший тренер мира. Не получалось сначала, потом получилось. Это нормально.

– Теперь российские СМИ кричат: Сафонов должен играть в основном составе «ПСЖ»!

– Сейчас Луису Энрике будет сложно. Наверное, он Сафонова будет ставить в состав. А Шевалье, другой вратарь, будет сидеть на лавке и думать: ни фига себе – а я что, виноват, что у меня травма? До этого он стоял в воротах, «ПСЖ» на первом месте шел, все выигрывал. Такие зигзаги судьбы. Я вспоминаю чемпионат мира 1990 года, там основной вратарь сборной Аргентины получил травму в матче с командой СССР и, вместо него вышел потом другой, которого никто не знал. Так он их до финала дотащил, отражая послематчевые пенальти. И получил приз «Лучшему вратарю» по итогам турнира. Так что всякое бывает в футболе.

Еще по теме:
Кафанов описал Сафонова двумя словами после его блестящей серии пенальти 1
Реакция Рабинера на героическую серию пенальти Сафонова
Опубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго» 4
Источник: канал Кирилла Легкова в Дзене
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1766066569
Всё вроде и верно, концептуально, но "симпатическими чернилами" некоторая зависть прописана.Через Аршавина.
Ответить
sochi-2013
1766067675
два дебила! (тот кто сказал, и тот кто напечатал) можно сказать, что 3 (кто читал этот бред )) )
Ответить
bes 2
1766077207
Все прально сказал.
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
1
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Мостовой прокомментировал феерию Сафонова
16:44
3
Кафанов описал Сафонова двумя словами после его блестящей серии пенальти
16:18
2
Реакция Рабинера на героическую серию пенальти Сафонова
15:48
1
ФотоОпубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго»
15:05
5
ВидеоТолько один футболист «ПСЖ» не стал качать Сафонова после выигранной серии пенальти
14:52
20
Министр Дегтярев отреагировал на феерию Сафонова
14:47
3
Мостовой – об ударах «Фламенго» с пенальти по воротам Сафонова: «Даже беременная отобьет»
14:34
13
Бывший тренер сборной России сравнил Сафонова с Яшиным
14:18
5
ВидеоРаскрыт секрет Сафонова, который помог ему отбивать пенальти в финале Межконтинентального кубка
12:47
15
Маркиньос оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка
11:03
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на героическую серию пенальти Сафонова
10:49
9
Батраков нескромно заявил о своем вкладе в фантастический перформанс Сафонова
10:34
1
Стало известно, какую оценку поставила Сафонову L’Equipe
10:24
6
Аршавин – Сафонову: «Продолжай заставлять Европу учить русский»
10:19
3
Защитник «ПСЖ» оценил игру Сафонова
09:57
Аршавин объяснил, как игроки «ПСЖ» помогли Сафонову отбить 4 пенальти
09:46
15
ВидеоСафонов станцевал с наградой лучшего игрока финала Межконтинентального кубка
09:26
Тренер «Фламенго» – о Сафонове: «Он будто видел нашу тренировку»
09:05
1
Заир-Эмери похвалил Сафонова после финала Межконтинентального кубка
08:47
3
Реакция Венгера на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
01:31
3
Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, станет ли Сафонов основным вратарем команды после героической серии пенальти
01:23
10
Президент «ПСЖ» прокомментировал перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
01:11
3
Жена Сафонова эмоционально отреагировала на феерическую серию пенальти в исполнении Матвея
00:49
1
Реакция Буффона на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
00:43
6
Агкацев описал Сафонова одним словом после героической серии пенальти
00:35
Во Франции оценили феерическую серию пенальти в исполнении Сафонова
00:16
2
Черчесов прокомментировал перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
00:08
4
ФотоКапитан «ПСЖ» передал Сафонову право поднять Межконтинентальный кубок
00:01
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 