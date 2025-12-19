Газзаев прокомментировал травму Сафонова

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Очень жаль, что Сафонов получил такую тяжелую травму… Он провел отличный матч и вошел в мировую историю футбола.

Пожелаю Матвею здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Будем надеяться, что в новом году он еще проявит себя и станет основным вратарем «ПСЖ», у него есть все качества для этого», – заявил Газзаев.