Газзаев прокомментировал травму Сафонова

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
- У россиянина выявлен перелом левой кисти.
- Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.
«Очень жаль, что Сафонов получил такую тяжелую травму… Он провел отличный матч и вошел в мировую историю футбола.
Пожелаю Матвею здоровья и скорейшего возвращения на поле.
Будем надеяться, что в новом году он еще проявит себя и станет основным вратарем «ПСЖ», у него есть все качества для этого», – заявил Газзаев.
Источник: «Матч ТВ»