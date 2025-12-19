Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев прокомментировал травму Сафонова

Сегодня, 19:19

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

  • У россиянина выявлен перелом левой кисти.
  • Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
  • Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Очень жаль, что Сафонов получил такую тяжелую травму… Он провел отличный матч и вошел в мировую историю футбола.

Пожелаю Матвею здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Будем надеяться, что в новом году он еще проявит себя и станет основным вратарем «ПСЖ», у него есть все качества для этого», – заявил Газзаев.

Еще по теме:
Газзаев дал совет Семаку 1
Газзаев дал совет Талалаеву по поведению 3
Топ-3 лучших игроков РПЛ в 2025 году по версии Газзаева 2
Источник: «Матч ТВ»
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей Газзаев Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»
20:20
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
20:08
Подробности задержания арбитра Егорова в Москве
19:30
1
Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству
19:10
2
Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам
18:51
1
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
18:43
Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России
18:18
4
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
18:06
1
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
17:54
1
Все новости
Все новости
Газзаев прокомментировал травму Сафонова
19:19
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
18:06
1
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»
17:34
21
Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал травму Сафонова
16:12
1
Аршавин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после Межконтинентального кубка
11:35
5
Экс-вратарь сборной СССР восхищен Сафоновым: «Такого не было больше 100 лет»
Вчера, 23:23
2
Президент РФС Дюков оценил перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Вчера, 22:49
2
Сафонов отбил годовую зарплату в «ПСЖ» благодаря феерии в финале Межконтинентального кубка
Вчера, 21:21
3
Семин ответил, чем героическая серия пенальти Сафонова круче покера Аршавина на «Энфилде»
Вчера, 20:44
5
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Вчера, 19:57
1
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
Вчера, 18:53
8
Мостовой прокомментировал феерию Сафонова
Вчера, 16:44
3
Кафанов описал Сафонова двумя словами после его блестящей серии пенальти
Вчера, 16:18
3
Реакция Рабинера на героическую серию пенальти Сафонова
Вчера, 15:48
1
ФотоОпубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго»
Вчера, 15:05
6
ВидеоТолько один футболист «ПСЖ» не стал качать Сафонова после выигранной серии пенальти
Вчера, 14:52
29
Министр Дегтярев отреагировал на феерию Сафонова
Вчера, 14:47
3
Мостовой – об ударах «Фламенго» с пенальти по воротам Сафонова: «Даже беременная отобьет»
Вчера, 14:34
15
Бывший тренер сборной России сравнил Сафонова с Яшиным
Вчера, 14:18
5
ВидеоРаскрыт секрет Сафонова, который помог ему отбивать пенальти в финале Межконтинентального кубка
Вчера, 12:47
15
Маркиньос оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Вчера, 11:03
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на героическую серию пенальти Сафонова
Вчера, 10:49
9
Батраков нескромно заявил о своем вкладе в фантастический перформанс Сафонова
Вчера, 10:34
1
Стало известно, какую оценку поставила Сафонову L’Equipe
Вчера, 10:24
6
Аршавин – Сафонову: «Продолжай заставлять Европу учить русский»
Вчера, 10:19
3
Защитник «ПСЖ» оценил игру Сафонова
Вчера, 09:57
Аршавин объяснил, как игроки «ПСЖ» помогли Сафонову отбить 4 пенальти
Вчера, 09:46
15
ВидеоСафонов станцевал с наградой лучшего игрока финала Межконтинентального кубка
Вчера, 09:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 