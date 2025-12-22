Чепчугов оригинально высказался о перформансе Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Сергей Чепчугов отреагировал на феерическую игру вратаря Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
- «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
- Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
- Его признали лучшим игроком матча.
- Матвей стал автором исторического достижения.
«Матвей показал себя всему миру. Он разжег сердца верующих в него. Ибо так звучит его вероисповедание: «Я стану, докажу себе, что суждено было быть».
На благость его направил [владелец «Краснодара» Сергей] Галицкий – отец во всех смыслах жизни.
Сафонов – действительно талантливый парень, мужчина и наша надежда в футбольном мире», – сказал Чепчугов.
Источник: Legalbet