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  • Чепчугов оригинально высказался о перформансе Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Чепчугов оригинально высказался о перформансе Сафонова в финале Межконтинентального кубка

22 декабря 2025, 18:48
1

Сергей Чепчугов отреагировал на феерическую игру вратаря Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Матвей показал себя всему миру. Он разжег сердца верующих в него. Ибо так звучит его вероисповедание: «Я стану, докажу себе, что суждено было быть».

На благость его направил [владелец «Краснодара» Сергей] Галицкий – отец во всех смыслах жизни.

Сафонов – действительно талантливый парень, мужчина и наша надежда в футбольном мире», – сказал Чепчугов.

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Источник: Legalbet
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 Фламенго ПСЖ Чепчугов Сергей Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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Mirak92
1766419506
Че бычки доел все таки?
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