Реакция Губерниева на травму Сафонова

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Сафонов играл через боль, молодец. Это лишний раз говорит о том, что Матвей – настоящий боец, трудяга.

Тем ценнее завоевание этого кубка и рекорд, который установил Сафонов.

Желаю ему здоровья, всяческих удач, чтобы, когда он вернется в строй через месяц, стал по-настоящему первым вратарем «ПСЖ», – заявил Губерниев.