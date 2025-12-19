Реакция Губерниева на травму Сафонова

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
- У россиянина выявлен перелом левой кисти.
- Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.
«Сафонов играл через боль, молодец. Это лишний раз говорит о том, что Матвей – настоящий боец, трудяга.
Тем ценнее завоевание этого кубка и рекорд, который установил Сафонов.
Желаю ему здоровья, всяческих удач, чтобы, когда он вернется в строй через месяц, стал по-настоящему первым вратарем «ПСЖ», – заявил Губерниев.
Источник: «Все про спорт»