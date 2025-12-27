Пономарев выделил главное футбольное событие 2025 года

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев выбрал главное футбольное событие уходящего года.
«Больше всего запоминается последнее, поэтому выделю игру Матвея Сафонова за «ПСЖ». Взять четыре 11-метровых удара, которые он взял в финале Межконтинентального кубка, – это вообще уникальное явление. Он хорошо играет, действует уверенно, помогает своей команде.
Что касается российских клубов, мне запомнились победы ЦСКА в Кубке России и Суперкубке России. «Армейцы» вообще не проиграли дома ни разу в чемпионате в этом году, молодцы!» – сказал Пономарев.
- 26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
- Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.
- В финале Межконтинентального кубка российский голкипер сломал руку и выбыл на 3-4 недели.
Источник: «Газета.ru»