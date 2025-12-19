Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова

Андрей Канчельскис высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Отбить четыре пенальти – здорово. Матвей молодец! Можно сказать ему спасибо, помог команде выиграть.

Матвею желаю скорейшего выздоровления. Сафонов на данный момент первый номер в сборной России. У нас хорошая школа вратарей.

Очень рад за Матвея. Он продолжает двигаться, не смотрит на разговоры, слухи, а просто делает свою работу», – заявил Канчельскис.