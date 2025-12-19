Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова

Андрей Канчельскис высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
- У россиянина выявлен перелом левой кисти.
- Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.
«Отбить четыре пенальти – здорово. Матвей молодец! Можно сказать ему спасибо, помог команде выиграть.
Матвею желаю скорейшего выздоровления. Сафонов на данный момент первый номер в сборной России. У нас хорошая школа вратарей.
Очень рад за Матвея. Он продолжает двигаться, не смотрит на разговоры, слухи, а просто делает свою работу», – заявил Канчельскис.
Источник: «Чемпионат»