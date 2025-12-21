Экс-игрок «Краснодара» рассказал, как в Бразилии отреагировали на героическую серию пенальти Сафонова

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал перформанс Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Фанаты «Фламенго» сейчас не очень любят Матвея, чего не скажешь о всех остальных!

В Бразилии спрашивали у меня, кто этот парень? Он хорошо отыграл в серии и мне очень жаль, что получил травму», – сказал Жоаозиньо.