Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Краснодара» рассказал, как в Бразилии отреагировали на героическую серию пенальти Сафонова

Экс-игрок «Краснодара» рассказал, как в Бразилии отреагировали на героическую серию пенальти Сафонова

Сегодня, 15:41

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал перформанс Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Фанаты «Фламенго» сейчас не очень любят Матвея, чего не скажешь о всех остальных!

В Бразилии спрашивали у меня, кто этот парень? Он хорошо отыграл в серии и мне очень жаль, что получил травму», – сказал Жоаозиньо.

Еще по теме:
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки 3
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова 6
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ Жоаозиньо Сафонов Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
20:29
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Краснодара» рассказал, как в Бразилии отреагировали на героическую серию пенальти Сафонова
15:41
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова
Вчера, 22:04
6
Нигматуллин – о выступлении Сафонова: «Такое случается раз в 100 лет»
Вчера, 09:35
2
Илья Мэддисон прошелся по Сафонову: «Дырка и мразь, карма еще накажет его»
19 декабря
24
Нагучев заранее знал, что Сафонов сломал руку
19 декабря
2
Газзаев прокомментировал травму Сафонова
19 декабря
Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам
19 декабря
1
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
19 декабря
1
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»
19 декабря
27
Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал травму Сафонова
19 декабря
1
Аршавин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после Межконтинентального кубка
19 декабря
5
Экс-вратарь сборной СССР восхищен Сафоновым: «Такого не было больше 100 лет»
18 декабря
2
Президент РФС Дюков оценил перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
18 декабря
2
Сафонов отбил годовую зарплату в «ПСЖ» благодаря феерии в финале Межконтинентального кубка
18 декабря
4
Семин ответил, чем героическая серия пенальти Сафонова круче покера Аршавина на «Энфилде»
18 декабря
5
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
18 декабря
1
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18 декабря
8
Мостовой прокомментировал феерию Сафонова
18 декабря
5
Кафанов описал Сафонова двумя словами после его блестящей серии пенальти
18 декабря
3
Реакция Рабинера на героическую серию пенальти Сафонова
18 декабря
1
ФотоОпубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго»
18 декабря
6
ВидеоТолько один футболист «ПСЖ» не стал качать Сафонова после выигранной серии пенальти
18 декабря
33
Министр Дегтярев отреагировал на феерию Сафонова
18 декабря
3
Мостовой – об ударах «Фламенго» с пенальти по воротам Сафонова: «Даже беременная отобьет»
18 декабря
15
Бывший тренер сборной России сравнил Сафонова с Яшиным
18 декабря
5
ВидеоРаскрыт секрет Сафонова, который помог ему отбивать пенальти в финале Межконтинентального кубка
18 декабря
15
Маркиньос оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка
18 декабря
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на героическую серию пенальти Сафонова
18 декабря
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 