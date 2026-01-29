Сафонов рассказал, как Дзюба бьет пенальти

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов привел пример Артема Дзюбы, рассуждая о разных стилях исполнения пенальти.

«Сложнее всего, конечно, с футболистами, которые пробили, условно, 10 пенальти, а из них 4 вправо, 4 влево и 2 по центру. Но и здесь можно что-то раскопать, если внимательно изучить.

Как часто игрок бьет в один угол подряд, как часто меняет углы, когда бьет по центру. Также можно посмотреть, при каком счете и в какое время матча были его пенальти.

К примеру, в середине первого тайма он бил два раза по центру, а, условно, в конце игры – только в левый угол.

Как-то мы играли с «Зенитом», а Дзюба известен тем, что бьет по вратарю. Заканчивался первый тайм, добавленное время, 45+4, пенальти. Дзюба подходит, разбегается и вдруг бьет сильно в угол.

Я подхожу к нему после игры и спрашиваю: «Почему ты так пробил?» Он ответил: «Да я просто уставший был под конец тайма, не стал усложнять».

В тот момент я понял, что время пробития пенальти тоже стоит смотреть, потому что оно может решать», – сказал Сафонов.