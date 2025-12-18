Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Сафонов отразил 4 из 5 ударов в серии пенальти.

Это был 4-й матч Матвея в основе подряд.

Сафонов взял 6-й трофей в «ПСЖ».

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина.

Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские «звезды» вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры.

Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», – написал Дегтярев.