Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о феерической игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Матвей – большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык.

Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе «ПСЖ», – заявил Карпин.