Кафанов описал Сафонова двумя словами после его блестящей серии пенальти

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Сафонов отразил 4 из 5 ударов в серии пенальти.

Это был 4-й матч Матвея в основе подряд.

Сафонов взял 6-й трофей в «ПСЖ».

– В заголовках пишут: «Супергерой Парижа». Сюда можно добавить: «Супергерой России». После такого матча не вижу смысла разбирать какие-то отдельные моменты основного времени матча, потому что судьба трофея решалась в серии пенальти. Это был финал Межконтинентального кубка, и наш вратарь его выиграл.

– Это его четвертая игра за «ПСЖ» подряд. О чем это говорит?

– Матвею хватило всего четыре матча, чтобы о нeм заговорили во всeм мире и признали его на сегодняшний день первым номером парижан.

– Можно теперь сказать, что у «ПСЖ» не один, а два сильных вратаря – не только Люка Шевалье, но и Сафонов?

– Безусловно, на сегодняшний день у парижан два сильных «первых номера». Но разница в том, что у Шевалье было немало ошибок, а Матвей все матчи отыграл на очень высоком уровне.

– Вы верите, что Сафонов сейчас может стать «первым номером» «ПСЖ»?

– Он уже им стал.