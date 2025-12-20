Нигматуллин – о выступлении Сафонова: «Такое случается раз в 100 лет»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Сафонов отразил 4 из 5 ударов в серии пенальти.

Это был 4-й матч Матвея в основе подряд.

Сафонов взял 6-й трофей в «ПСЖ».

«Когда румынский вратарь Хельмут Дукадам отбил четыре пенальти, это стало поразительным для всех. Такое случается раз в сто лет, что вратарь отбивает четыре пенальти подряд на таком высоком уровне! Если ван дер Сар, Шмейхель, Кан или Доннарумма такое бы сделали, я бы сказал, что они красавцы и легенды.

Но когда такое вытворил Сафонов, то я удивился. Порадовался за российскую вратарскую школу. Не каждый вратарь бывает в ситуации, в которой оказался Сафонов, чтобы установить рекорд. Он всю карьеру был основным футболистом, здесь не играет более 20 матчей и сидит под Шевалье, который не впечатляет.

Здорово, что Матвей не отпустил руки и развивался. Он стал отличным активом для «ПСЖ», что приносит титулы. Сравнить с Яшиным или Акинфеевым? Всех сравнивают, меня тоже сравнивали. Естественно, его сейвы были в стиле легенд на мировом уровне. Об этом говорил весь мир! Пусть Сафонов задаст новый тренд и все играют в его стиле», – сказал Нигматуллин.