Энрике сказал, стал ли Сафонов первым номером в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после домашнего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) высказался о будущем Матвея Сафонов в качестве основного вратаря команды.

– Матвей Сафонов вышел на поле сразу же после возвращения из-за травмы. Стал ли он вратарем номер один?

– Не могу ничего сказать. Вам все станет понятно, когда вы увидите мои решения. Не знаю, будет ли ротация вратарей.

Я тренер, который просит футболистов всегда быть готовыми. Не знаю, что буду делать дальше.