Энрике сказал, стал ли Сафонов первым номером в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после домашнего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) высказался о будущем Матвея Сафонов в качестве основного вратаря команды.
– Матвей Сафонов вышел на поле сразу же после возвращения из-за травмы. Стал ли он вратарем номер один?
– Не могу ничего сказать. Вам все станет понятно, когда вы увидите мои решения. Не знаю, будет ли ротация вратарей.
Я тренер, который просит футболистов всегда быть готовыми. Не знаю, что буду делать дальше.
- Сафонов вышел в основном составе и отразил три из четырех ударов соперника.
- До этого россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
Источник: Le Parisien