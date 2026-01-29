Введите ваш ник на сайте
Энрике сказал, стал ли Сафонов первым номером в «ПСЖ»

Сегодня, 08:48
1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после домашнего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) высказался о будущем Матвея Сафонов в качестве основного вратаря команды.

Матвей Сафонов вышел на поле сразу же после возвращения из-за травмы. Стал ли он вратарем номер один?

– Не могу ничего сказать. Вам все станет понятно, когда вы увидите мои решения. Не знаю, будет ли ротация вратарей.

Я тренер, который просит футболистов всегда быть готовыми. Не знаю, что буду делать дальше.

  • Сафонов вышел в основном составе и отразил три из четырех ударов соперника.
  • До этого россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.

Источник: Le Parisien
Лига чемпионов Ньюкасл ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769667821
Да понятно дело, там конкуренция бешеная)) На этой недели один хорош, далее второй Но вины у Сафонова нет, в пропущенном голе в ЛЧ
Ответить
