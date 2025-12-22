Введите ваш ник на сайте
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова

Сегодня, 14:28
1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором оценил идею наградить Матвея Сафонова за феерическую игру в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Если в Госдуме могут дать звание заслуженного мастера спорта Франции Сафонову, тогда думаю, это в самый раз. Я очень рад за инициаторов [лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова] этого предложения, поэтому его всячески поддерживаю.

Дать заслуженного мастера спорта Франции, а потом еще издать такой закон, чтобы все люди, которые за это голосовали, хотя бы раз вышли на поле вместо Матвея Сафонова в чемпионате Франции, в Лиге чемпионов или где-нибудь еще именно за «ПСЖ». Так что я это поддерживаю», – сказал Губерниев.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1766404556
Губерниев скатывается всё ниже и ниже.
Ответить
