Нагучев заранее знал, что Сафонов сломал руку

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сразу после финала Межконтинентального кубка узнал о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Мы с Матвеем переписывались сразу после игры. Он уже сидел в самолете.

Я говорю: «Как ты себя чувствуешь? Судя по всему, ты был спокоен». И он мне прислал фотку, где у него перебинтована рука.

Он говорит: «Не помню, где, где-то повредил руку. Не знаю», – заявил Нагучев.