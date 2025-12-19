Нагучев заранее знал, что Сафонов сломал руку

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сразу после финала Межконтинентального кубка узнал о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
- У россиянина выявлен перелом левой кисти.
- Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.
«Мы с Матвеем переписывались сразу после игры. Он уже сидел в самолете.
Я говорю: «Как ты себя чувствуешь? Судя по всему, ты был спокоен». И он мне прислал фотку, где у него перебинтована рука.
Он говорит: «Не помню, где, где-то повредил руку. Не знаю», – заявил Нагучев.
Источник: «Матч Премьер»