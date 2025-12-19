Введите ваш ник на сайте
Нагучев заранее знал, что Сафонов сломал руку

Вчера, 20:28
2

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сразу после финала Межконтинентального кубка узнал о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

  • У россиянина выявлен перелом левой кисти.
  • Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
  • Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Мы с Матвеем переписывались сразу после игры. Он уже сидел в самолете.

Я говорю: «Как ты себя чувствуешь? Судя по всему, ты был спокоен». И он мне прислал фотку, где у него перебинтована рука.

Он говорит: «Не помню, где, где-то повредил руку. Не знаю», – заявил Нагучев.

Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
Илья Мэддисон прошелся по Сафонову: «Дырка и мразь, карма еще накажет его» 7
Реакция Губерниева на травму Сафонова 1
Источник: «Матч Премьер»
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей
Desma
1766168573
"Нагучев заранее знал, что Сафонов сломал руку"? Канешна ещё до начала финала Межконтинентального кубка. Одним словом спрогнозировал. то бишь накаркал Моте перелом руки. P.S. Ну, вот когда уберут идиотов, делающих заголовки и не думающие о том, что пишут!?
