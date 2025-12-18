Семин ответил, чем героическая серия пенальти Сафонова круче покера Аршавина на «Энфилде»

Юрий Семин сравнил перформанс Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с четырьмя голами Андрея Аршавина в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» (4:4) в апреле 2009 года.

«Два очень значимых достижения. Но Матвей Сафонов выиграл трофей – Межконтинентальный кубок. Его не выигрывал ни один российский и советский футболист. Это был решающий матч.

Важные события и одно, и другое, они всегда будут в истории российского футбола», – сказал Семин.