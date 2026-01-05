Семин оценил нового главного тренера «Спартака»

Юрий Семин поделился мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Мне кажется, что Хуан Карседо – это хороший выбор для «Спартака», потому что он знает московский клуб, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

Во-вторых, он добился успеха в «Пафосе», где работают россияне. Если у него будет такое же взаимопонимание с руководителями «красно-белых», то результат должен быть», – заявил Семин.