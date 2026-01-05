Семин оценил нового главного тренера «Спартака»

Юрий Семин поделился мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».
«Мне кажется, что Хуан Карседо – это хороший выбор для «Спартака», потому что он знает московский клуб, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
Во-вторых, он добился успеха в «Пафосе», где работают россияне. Если у него будет такое же взаимопонимание с руководителями «красно-белых», то результат должен быть», – заявил Семин.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «РБ Спорт»