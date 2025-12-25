Стала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе

Футболку вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе за 2650 евро (246 500 рублей).
Разминочная форма российского голкипера стала одним из самых дорогих лотов. Дороже продали лишь игровые майки Десира Дуэ, Вильяма Пачо и Фабиана Руиса.
Джерси обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле продали за 1826 евро.
- Российский голкипер отразил 4 послематчевых пенальти в финале Межконтинентального кубка, который «ПСЖ» выиграл у «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).
- Сафонов сломал руку, когда отразил второй из четырех ударов в серии, уже с повреждением он отбил еще два пенальти.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»