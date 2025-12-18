Президент РФС Дюков оценил перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка

РФС опубликовал заявление президента союза Александра Дюкова по случаю феерической игры Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира!

Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба.

Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне.

Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом!» – говорится в заявлении Дюкова.