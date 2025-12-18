Президент РФС Дюков оценил перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка

РФС опубликовал заявление президента союза Александра Дюкова по случаю феерической игры Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
- «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
- Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
- Его признали лучшим игроком матча.
- Матвей стал автором исторического достижения.
«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира!
Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба.
Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне.
Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом!» – говорится в заявлении Дюкова.
Источник: телеграм-канал РФС