Семин отреагировал на смерть Мухамадиева

Российский тренер Юрий Семин высказался о смерти Мухсина Мухамадиева.

Экс-футболист умер в 59 лет. В прошлом году он перенес серию инсультов.

Мухамадиев – чемпион России 1994 года в составе «Спартака».

Также он выступал за «Локомотив», «Локомотив НН», «Торпедо», «Шинник», тульский «Арсенал» и «Витязь», любительские «Троицк» и «Росич». В 2008–2012 годах был спортивным директором «Рубина», когда казанцы дважды победили в РПЛ.

«Соболезную родным и близким. Я с ним прекрасно работал, когда начинал в Душанбе, он был талантливым молодым парнем.

Мухсин был хорошим футболистом, оставил большой след как в «Спартаке», так и в «Локомотиве», в других командах», – заявил Семин.