Сафонов рассказал, как сломал руку: «Дам 95%, что травма случилась в момент этого удара»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вспомнил обстоятельства получения травмы в выигранном финале Межконтинентального кубка.

Парижане в серии пенальти победили «Фламенго».

Сафонов отбил 4 из 5 ударов.

После матча у него диагностировали перелом руки. Российский голкипер пропустил 1,5 месяца.

«Мои любимые пенальти – когда бьют по вратарю. Для кого-то эти удары бесящие, а я их просто обожаю. Здесь тоже многое зависит от подготовки, но все решается в моменте за полсекунды. Многие в это мгновение даже не замечают половину движений бьющего и вратаря.

С «Фламенго» таким был второй сэйв в серии. Это вообще один из лучших пенальти, которые мне когда-либо удавалось отразить. При том что ошибся, исполняя ложные движения.

Есть несколько методик, как переиграть футболиста, который берет паузу во время разбега. Одна из них – сделать ложное движение в одну сторону, а затем резко пойти в другую. Бьющий видит, куда ты пошел, бьет в свободный угол, а ты как раз туда финально перемещаешься.

С «Фламенго» это и хотел применить, но не рассчитал тайминги. Я сделал движение вправо от себя, но оно получилось малозаметным. А после него сразу пошел влево – раньше времени. Бьющий все увидел и пробил в левый от себя.

К счастью, я быстро понял, что поторопился, и успел все переиграть. Получилось удержать тело, переместить центр тяжести и в последний момент поменять направление прыжка.

Это все заняло полсекунды:

• фэйковое движение вправо;

• натуральное движение влево;

• осознание, что дернулся рано;

• смена направления;

• прыжок в другую сторону.

Это и повлекло за собой перелом. Дам 95%, что травма случилась в момент этого удара. Я сломал механику движения, получилось непривычное положение рук и ног, отсюда и последствия. Боли не почувствовал – все же шла серия пенальти за трофей», – рассказал Сафонов.