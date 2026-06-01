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  • Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым

Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым

1 июня, 10:18
3

«ПСЖ» благодаря победе в финале Лиги чемпионов над «Арсеналом» (1:1, по пенальти 4:3) завоевал право выступить в Межконтинентальном кубке ФИФА-2026.

Сейчас известны 5 из 6 участников турнира. Помимо парижан это мексиканская «Толука», саудовский «Аль-Ахли», южноафриканский «Мамелоди Сандаунс» и новозеландский «Окленд». Последним участником станет победитель Кубка Либертадорес, финал которого запланирован на 28 ноября.

«Толука» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ обыграла другой мексиканский клуб «Тигрес УАНЛ» (1:1, по пенальти 6:5).

«Аль-Ахли» в решающем матче азиатской Лиги чемпионов Элит победил японский «Матида Зельвия» (1:0).

«Мамелоди Сандаунс» по сумме двух матчей финала африканской Лиги чемпионов выиграл у марокканского «ФАР Рабат» (1:0 дома и 1:1 в гостях).

«Окленд» в решающей встрече Профессиональной лиги Океании взял верх над австралийским клубом «Саут Мельбурн» (2:1).

  • В прошлом году «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, переиграв в финале «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1). Вратарь парижан Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча, он отбил 4 послематчевых пенальти.
  • ФИФА пока не объявил место и сроки проведения турнира в этом году, но, скорее всего, финал пройдет в декабре и «ПСЖ» сразу будет играть в решающей встрече.

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Источник: «Бомбардир»
Межконтинентальный кубок Лига чемпионов ПСЖ Толука Мамелоди Сандаунс Окленд Аль-Ахли Сафонов Матвей
Комментарии (3)
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pogudiyaroslav
1780300931
Комментарий скрыт модератором
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...уефан
1780301903
...ещё один, практически стопроцентный, трофей Моти, ну и ПСЖ соответственно...
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Garrincha58
1780306286
Эй писаки Аль-Наср тут причём
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