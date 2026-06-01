Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым

«ПСЖ» благодаря победе в финале Лиги чемпионов над «Арсеналом» (1:1, по пенальти 4:3) завоевал право выступить в Межконтинентальном кубке ФИФА-2026.

Сейчас известны 5 из 6 участников турнира. Помимо парижан это мексиканская «Толука», саудовский «Аль-Ахли», южноафриканский «Мамелоди Сандаунс» и новозеландский «Окленд». Последним участником станет победитель Кубка Либертадорес, финал которого запланирован на 28 ноября.

«Толука» в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ обыграла другой мексиканский клуб «Тигрес УАНЛ» (1:1, по пенальти 6:5).

«Аль-Ахли» в решающем матче азиатской Лиги чемпионов Элит победил японский «Матида Зельвия» (1:0).

«Мамелоди Сандаунс» по сумме двух матчей финала африканской Лиги чемпионов выиграл у марокканского «ФАР Рабат» (1:0 дома и 1:1 в гостях).

«Окленд» в решающей встрече Профессиональной лиги Океании взял верх над австралийским клубом «Саут Мельбурн» (2:1).