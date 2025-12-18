Раскрыт секрет Сафонова, который помог ему отбивать пенальти в финале Межконтинентального кубка

Один из тренеров «ПСЖ» дал голкиперу команды Матвею Сафонову красное полотенце с записями перед серией послематчевых 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).

Российский вратарь заглядывал в него перед каждым ударом.

В итоге Сафонов отбил 4 из 5 ударов в серии.