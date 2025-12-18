Раскрыт секрет Сафонова, который помог ему отбивать пенальти в финале Межконтинентального кубка

Один из тренеров «ПСЖ» дал голкиперу команды Матвею Сафонову красное полотенце с записями перед серией послематчевых 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).
Российский вратарь заглядывал в него перед каждым ударом.
В итоге Сафонов отбил 4 из 5 ударов в серии.
- Он был признан лучшим игроком матча.
- «ПСЖ» выиграл 6-й трофей за год после успехов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Источник: телеграм-канал «Спортс''»