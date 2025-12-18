Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыт секрет Сафонова, который помог ему отбивать пенальти в финале Межконтинентального кубка

Раскрыт секрет Сафонова, который помог ему отбивать пенальти в финале Межконтинентального кубка

Сегодня, 12:47
15

Один из тренеров «ПСЖ» дал голкиперу команды Матвею Сафонову красное полотенце с записями перед серией послематчевых 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).

Российский вратарь заглядывал в него перед каждым ударом.

В итоге Сафонов отбил 4 из 5 ударов в серии.

  • Он был признан лучшим игроком матча.
  • «ПСЖ» выиграл 6-й трофей за год после успехов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Источник: телеграм-канал «Спортс''»
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей
ilich55
1766052632
"вратарь заглядывал в него перед каждым ударом"? Это как!?
Ответить
MaxRnD
1766052669
Очередное графоманское писево от школьников, крапающих незадорого односложные новости на бомбардире.
Ответить
boris63
1766053029
Ага, ещё к гадалке бегал перед каждым ударом, обходил вокруг ворот три раза и пинал по каждой штанге по пять раз.
Ответить
Loko_Roma
1766053076
Заголовков про Сафонова больше чем когда ЦСКА и Зенит брали кубок УЕФА
Ответить
Gwynbleidd
1766053244
Это конечно здорово, но это не является гарантией, что вообще хоть один удар вратарь потащит...
Ответить
evgevg13
1766053260
Смешно..
Ответить
АЛЕКС 58
1766053771
На бомбордире с раннего утра все новости о Мотьке. Пора ему орден за заслуги перед Отечеством вручить за героизм на благо Франции. А потом опять посадить на лавку
Ответить
subbotaspartak
1766053838
Там было вышито: Лови или это последняя игра...
Ответить
biber.ru
1766057242
У Леммана шпаргалка в гетрах была, её потом 1 млн. евро продали.
Ответить
