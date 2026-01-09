Талалаев заявил о чемпионских амбициях

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своих стремлениях.

– Планы? Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление.

– Это «Балтика»?

– Я думаю, что это нужно спросить у руководителей «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться.