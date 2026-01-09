Введите ваш ник на сайте
Талалаев заявил о чемпионских амбициях

9 января, 13:25
11

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своих стремлениях.

– Планы? Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление.

– Это «Балтика»?

– Я думаю, что это нужно спросить у руководителей «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ после 18 туров с 35 очками. Отставание от лидера составляет 5 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (11)
Император 1
1767957563
У Балтики есть шансы
Ответить
Алим Терек
1767957817
Желаю АВТ стать чемпионом со своей Балтикой.
Ответить
Красногорск_Фан
1767957987
Скоро 2 матча с Зенитом подряд. Прекрасный способ заявить о своих амбициях и сделать всей стране приятно. Все в руках Талалая. В данный момент - Балтика сильный кусачий клуб. Будет ли так на длинной дистанции - надо посмотреть.
Ответить
Император Бомжей
1767959336
Да хорош гнать, он тренер то так себе, выставив автобус, и играть на контратаках, может только Мауриньо, что бы стать чемпионом хоть где то! Первый успешный сезон за всю карьеру, а гонора, как будто из года в год в призах)))
Ответить
Spartak_forv@
1767962952
Ох,Андрей! От Химок до Балтики 1 шаг,но и в обратную сторону тоже
Ответить
Интерес
1767963858
Можно.У нас есть команды,которые десятилетиями тоже борются за чемпионство.Но в "финал" выходят другие.Так и тут.Для начала стабильно гадить именно этой "вечной категории",а остальное-потом.К столетию образования клуба "Балтика" может привычно "подфартить", мы же видели это не раз.
Ответить
СПОРТ 21 века
1767972840
Балтика по всем параметрам готова к чемпионству. Они во многих важных аспектах российского футбола уже сейчас могут считаться большим клубом. У них интересная уникальная история клуба, отличный менеджмент (ни у кого такого нет в данный момент), хорошая узнаваемая фанатская база с личной культурой и колоритом (одна из лучших в России), мощный медийный отдел, который очень качественно раскручивает клуб и город, современный стадион (который, судя по информации из местных источников, будет модернизироваться), ярко выраженный свой стиль игры, в котором чётко просматривается агрессия, спортивная злость, динамика, техника работы с мячом, где во главе угла стоит не катание мяча поперёк поля, а именно игра с мячом. Команда всегда старается играть быть первой на мяче, даже Спартак этим похвастать не может. Балтике не хватает только спортивной базы и громких достижений. Всё остальное у этого клуба есть.
Ответить
TOMSON
1767997413
Весна покажет, что есть Балтика в РПЛ. Разброс ожидаемого результата слишком большой.
Ответить
aldo conte
1768008065
Блефует. Играет на повышение, но, как известно, перебор и жадность губит фраеров.
Ответить
crf57
1768027225
Да ерунда это всё! Просто талалаевские понты! А что ж его гнали из всех предыдущих клубов? Скоро,без сомнения,Балтика сдуется. Невозможно весь сезон играть на "спортивной злости"!!
Ответить
  • Читайте нас: 