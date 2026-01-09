Талалаев заявил о чемпионских амбициях

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своих стремлениях.
– Планы? Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление.
– Это «Балтика»?
– Я думаю, что это нужно спросить у руководителей «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ после 18 туров с 35 очками. Отставание от лидера составляет 5 баллов.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»