«Зенит» получит до 35 миллионов евро за трансфер Жерсона

«Крузейро» достиг принципиального соглашения с «Зенитом» о трансфере полузащитника Жерсона в ночь на пятницу, 9 января,

В качестве компенсации петербуржцы получат несколько менее 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Также сам Жерсон отказывается от положенных ему выплат.

Учитывая все условия, общая стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро. Если трансфер Жерсона состоится, то он станет самым крупным в истории бразильской Серии А – ранее рекордная сумма компенсации составляла 25 миллионов евро.