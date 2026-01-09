«Зенит» получит до 35 миллионов евро за трансфер Жерсона

«Крузейро» достиг принципиального соглашения с «Зенитом» о трансфере полузащитника Жерсона в ночь на пятницу, 9 января,
В качестве компенсации петербуржцы получат несколько менее 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Также сам Жерсон отказывается от положенных ему выплат.
Учитывая все условия, общая стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро. Если трансфер Жерсона состоится, то он станет самым крупным в истории бразильской Серии А – ранее рекордная сумма компенсации составляла 25 миллионов евро.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
- «Зенит» приобрел игрока у «Фламенго» в июле 2025 года за 25 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»