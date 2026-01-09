Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» получит до 35 миллионов евро за трансфер Жерсона

9 января, 11:18
22

«Крузейро» достиг принципиального соглашения с «Зенитом» о трансфере полузащитника Жерсона в ночь на пятницу, 9 января,

В качестве компенсации петербуржцы получат несколько менее 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Также сам Жерсон отказывается от положенных ему выплат.

Учитывая все условия, общая стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро. Если трансфер Жерсона состоится, то он станет самым крупным в истории бразильской Серии А – ранее рекордная сумма компенсации составляла 25 миллионов евро.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
  • «Зенит» приобрел игрока у «Фламенго» в июле 2025 года за 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Стал известен порядок выплаты бонусов «Зениту» за Жерсона 4
Трансфер Жерсона мог перехватить другой бразильский клуб 1
«Зенит» и «Крузейро» пока не оформили сделку по Жерсону 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крузейро Жерсон
Рекомендуем
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1767947579
Хорошо. У парня появился шанс отмыться от нелепой ошибки и возродить карьеру. Ради этого он даже от выплат отказался.
Ответить
Цугундeр
1767948882
)) К началу рабочей недели,глядишь, и до полтосика дотянем..
Ответить
Красногвардейчик
1767949223
Как не прочитаешь, Зенит всегда типа в плюсе, а по факту, один из самых убыточных
Ответить
andrei-sarap-yandex
1767952809
когда эта закончится ????? получится как ВЕНДЕЛ
Ответить
FWSPM
1767954056
Ладно сумма трансфера. А зарплату в 6 млн евро ему в крузейро тоже повторят? Уже прям интересно стало что так парня напугало что он готов куда угодно бежать лишь бы побыстрее.
Ответить
ziborock
1767961044
Бомбардир, что же вы не полностью новость с источника скопипастили?! Источник: "..по нашим данным, сам Жерсон не изъявлял желания покинуть «Зенит» — инициатором трансфера стал его отец." Жерсон знает что больше нигде ему не будут платить как в Зените!)
Ответить
Главные новости
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
Все новости
Все новости
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 