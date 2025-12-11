Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о новом увлечении.
«Пару недель назад поймал себя на мысли, что в машине уже надоело гонять одну и ту же музыку на повторе.
Так что было принято волевое решение прикоснуться к миру аудиокниг.
За две недели я прослушал «Евгения Онегина» Пушкина и «Игрока» Достоевского (второе особенно советую).
Когда-то я начинал читать «Игрока» в бумажном формате, но забросил. Теперь понимаю, что был глуп, ведь произведение меня реально увлекло. Ближе к финалу я пару дней ходил и плевался из-за решений главного героя, пока наконец не отпустило.
Сейчас начал «Преступление и наказание». Решил закрыть гештальт, потому что мои познания ограничиваются только общим знанием сюжета, а с таким произведением так точно оставлять нельзя.
Посмотрим, превратится ли это в новое хобби. Но пока после тренировок я максимально резво иду к машине, естественно, за новой главой», – сказал Сафонов.
- У Матвея в сезоне 2 матча.
- Оба – на ноль.
- Они произошли во время травмы основного вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье.