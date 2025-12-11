Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов рассказал о новом увлечении

Сегодня, 20:28

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о новом увлечении.

«Пару недель назад поймал себя на мысли, что в машине уже надоело гонять одну и ту же музыку на повторе.

Так что было принято волевое решение прикоснуться к миру аудиокниг.

За две недели я прослушал «Евгения Онегина» Пушкина и «Игрока» Достоевского (второе особенно советую).

Когда-то я начинал читать «Игрока» в бумажном формате, но забросил. Теперь понимаю, что был глуп, ведь произведение меня реально увлекло. Ближе к финалу я пару дней ходил и плевался из-за решений главного героя, пока наконец не отпустило.

Сейчас начал «Преступление и наказание». Решил закрыть гештальт, потому что мои познания ограничиваются только общим знанием сюжета, а с таким произведением так точно оставлять нельзя.

Посмотрим, превратится ли это в новое хобби. Но пока после тренировок я максимально резво иду к машине, естественно, за новой главой», – сказал Сафонов.

  • У Матвея в сезоне 2 матча.
  • Оба – на ноль.
  • Они произошли во время травмы основного вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье.

Еще по теме:
Хвича оценил игру Сафонова против «Атлетика» в Лиге чемпионов
Хиддинк заявил о важности совместной игры Сафонова и Забарного
Украинец Забарный аплодировал Сафонову по ходу матча
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фанаты «ПСЖ» в восторге от Сафонова
21:19
1
Кафанов оценил игру Сафонова против «Атлетика» в ЛЧ
20:42
Сафонов рассказал о новом увлечении
20:28
Избивавший игроков Гаттузо сравнил себя с тренером «ГазМяса»
20:06
2
Хвича оценил игру Сафонова против «Атлетика» в Лиге чемпионов
19:53
2
Хиддинк заявил о важности совместной игры Сафонова и Забарного
19:11
Бубнов – о резонансном высказывании Мамаева: «Он пьяный, что ли?»
19:04
1
Украинец Забарный аплодировал Сафонову по ходу матча
18:54
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетиком»
18:31
4
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:12
1
Все новости
Все новости
Мостовой: «Сафонов – идеальный игрок для «ПСЖ»
21:33
Петржела дал совет Сафонову и Забарному
17:44
Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным
15:28
1
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
09:38
Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать
Вчера, 22:55
2
Забарный не отказывался играть с Сафоновым
Вчера, 12:59
39
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
8 декабря
1
Во Франции раскрыли отношения между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»
8 декабря
18
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
8 декабря
3
«Чувствовал уверенность»: эмоции Сафонова после первой игры за «ПСЖ» в сезоне
7 декабря
2
«Я не женат на игроках»: Луис Энрике высказался о Сафонове после его дебюта в сезоне
7 декабря
Издание L’Équipe оценило игру Сафонова в матче с «Ренном»
7 декабря
Сафонов высказался по итогам 1-го своего матча в сезоне
7 декабря
1
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером
7 декабря
6
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)
7 декабря
7
Сафонов начал голевую атаку «ПСЖ» в 1-м своем матче сезона
6 декабря
Сафонов впервые в сезоне попал в основу «ПСЖ»
6 декабря
7
Тренер «Монако» – о важности Головина: «Он знает ДНК клуба»
5 декабря
Луис Энрике отказался говорить о Сафонове
5 декабря
3
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
5 декабря
27
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
4 декабря
8
Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»
4 декабря
3
«Кого мы купили?» Сафонов рассказал, как от него шарахались в «ПСЖ» в первое время
4 декабря
5
Сафонов прокомментировал возможный дебют в сезоне за «ПСЖ»
4 декабря
2
Головин рассказал об игре с Погба в «Монако»
3 декабря
Сафонов может провести за «ПСЖ» первый матч в сезоне
3 декабря
Агент Головина высказался о получении французского гражданства для футболиста
3 декабря
5
Фанаты «Ниццы» избили футболистов клуба: пинали ногами и плевали в них
1 декабря
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 