Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал двух российских футболистов, которые способны заиграть в Лиге 1.

В разговоре с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким и советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым хавбек монегасков назвал Матвея Кисляка и Алексея Батракова.

Слуцкий: Вот ты сейчас в сборной видишь игроков, которые могут быть конкурентоспособны в чемпионате Франции?

Головин: Я думаю, что из последних точно это Кисляк, Батраков.

Радимов: Я по-другому поставлю вопрос. Те же Кисляк и Батраков. Много им потребуется времени на адаптацию к французскому чемпионату?

Головин: Блин, не знаю… По мне, они очень умные на поле. Особенно Кисляк. Он чуть ниже меня играет, и мне очень бросилось в глаза то, что он всегда вперед хочет играть. У него нет идеи сыграть назад. Он всегда посмотрит максимально все варианты вперед. И если вообще без шансов, он назад отдаст или поперек хотя бы.

Но единственная проблема, в чем может не получиться у них, они оба не кажутся очень скоростными. И физически выносливыми как будто бы. Ну, опять же, они, может, молодые еще. И как раз в единоборствах, скорости, какой-то резкости – в этом может быть какая-то проблема.

Можно ли в этом прибавить? Потому что ты можешь стать более резким. Я бы выделил, что они оба, наверное, не быстрые. Нет именно взрывной скорости и какой-то высокой скорости.

Сложно будет компенсировать другим. Сейчас во всех командах тебе нужно обороняться. А если ты не успеваешь за людьми, то тебе просто скажут, что ты не будешь играть. Тебя будут постоянно оббегать.