Реакция Мальдини на захват президента Венесуэлы Мадуро

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини обозначил свою позицию касательно событий в Венесуэле.

3 января США провели военную операцию под названием «Абсолютная решимость».

Американцы нанесли ракетно-бомбовые удары по столице Каракасу и другим регионам Боливарианской Республики.

Спецназ захватил венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.

«После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна», – видео с таким названием репостнул Мальдини в соцсетях.

Паоло, его жена Адриана Фосса, а также их дети являются гражданами Венесуэлы.