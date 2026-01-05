Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Мальдини на захват президента Венесуэлы Мадуро

5 января, 13:57
11

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини обозначил свою позицию касательно событий в Венесуэле.

  • 3 января США провели военную операцию под названием «Абсолютная решимость».
  • Американцы нанесли ракетно-бомбовые удары по столице Каракасу и другим регионам Боливарианской Республики.
  • Спецназ захватил венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.

«После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна», – видео с таким названием репостнул Мальдини в соцсетях.

Паоло, его жена Адриана Фосса, а также их дети являются гражданами Венесуэлы.

Еще по теме:
Символическая сборная величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo 6
Тео Эрнандес побил рекорд Мальдини 1
FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе 7
Источник: AC Milan Brasil
Италия. Серия А Мальдини Паоло
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1767611957
А он что гражданин Венесуэлы? Да срать на его репост.
Ответить
Айболид
1767613050
Теперь Венесуэла свободна ,как "бобик" на поводке .
Ответить
Skull_Boy
1767613416
Ливия, Ирак, Сомали и т.д. не дадут соврать как они свободны и как они развиваются благодаря пиндосам
Ответить
Император Бомжей
1767614499
Палестина тоже свободна? Ирак тоже свободен? От Мальдини не ожидал такого, думал он вне политики, а оказывается не так то все и просто
Ответить
...уефан
1767614817
...молись, Паоло, что бы такая свобода не пришла к тебе в Италию!... Впрочем, у вас нет нефти, не переживай...
Ответить
Spartak_forv@
1767618954
Венесуэла теперь свободна и от Мадуро,и от своих природных ресурсов
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
1
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
00:43
Серия A. «Милан» ушел от поражения в матче с «Фиорентиной» на 90-й минуте, экс-тренера «Спартака» удалили
Вчера, 19:07
Президент «Лацио» жестко ответил на претензии Сарри
9 января
Фото«Интер» отдал в аренду обладателя Кубка Америки
9 января
Фото«Фенербахче» приобрел французского хавбека у «Лацио» за 29 миллионов евро
9 января
2
Серия А. «Милан» спас ничью на 92-й минуте, 1+1 Варди не хватило «Кремонезе» для победы
9 января
«Ювентус» расторг контракт с тренером
8 января
2
Фото«Лацио» купил нападающего за 13 миллионов – Сарри сказал, что не знает такого игрока
8 января
«Милан» рассматривает трех защитников из АПЛ
8 января
Серия А. «Интер» победил, «Наполи» спас ничью и другие результаты
8 января
Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории
7 января
5
Только три тренера набрали 1000 очков в Серии А
7 января
1
Кассано – о Леау: «Пустышка, цифры можешь засунуть себе в задницу»
7 января
4
«Милан» определился с будущим Меньяна
7 января
Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» и другие результаты
7 января
Реакция Мальдини на захват президента Венесуэлы Мадуро
5 января
11
Серия А. «Наполи» поднялся на 2-е место, обыграв «Лацио» благодаря голам защитников
4 января
Серия А. Экс-форвард тульского «Арсенала» помог «Лечче» сыграть вничью с «Ювентусом» (1:1)
3 января
Серия А. «Милан» вышел в лидеры, минимально победив «Кальяри»
3 января
«Интер» обсуждает обмен игроками с саудовским клубом
2 января
Фото«Милан» арендовал форварда сборной Германии
2 января
3
Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
2025.12.30 18:50
Серия А. «Рома» вытеснила «Ювентус» из топ-4, победив «Дженоа»
2025.12.30 00:41
66-летний Сарри перенес операцию на сердце
2025.12.29 22:05
Серия А. «Интер» победил «Аталанту» (1:0) и поднялся на 1-е место
2025.12.29 00:37
ФотоБуффон сыграл против «Ювентуса»
2025.12.28 11:45
6
Спаллетти поднял «Ювентус» в топ-3 Серии А
2025.12.28 00:41
ФотоИбрагимович показал фото с Хабибом и Погба
2025.12.26 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 