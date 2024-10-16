FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе

Британский журнал FourFourTwo с помощью своих экспертов составил символическую сборную последних 30 лет в футболе.

В нее вошли: вратарь Мануэль Нойер; защитники Филипп Лам, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Паоло Мальдини; полузащитники Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Роналдиньо; нападающие Лионель Месси, Роналдо.

Андреа Пирло, Тьерри Анри и Криштиану Роналду оказались в числе запасных.