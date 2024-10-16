Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе

    FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе

    Британский журнал FourFourTwo с помощью своих экспертов составил символическую сборную последних 30 лет в футболе.

    В нее вошли: вратарь Мануэль Нойер; защитники Филипп Лам, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Паоло Мальдини; полузащитники Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Роналдиньо; нападающие Лионель Месси, Роналдо.

    Андреа Пирло, Тьерри Анри и Криштиану Роналду оказались в числе запасных.

    • FourFourTwo просил каждого из экспертов составить собственную версию сборной тридцатилетия, включив в нее лучших футболистов мира с 1994 года. Каждый участник называл основной состав и троих запасных.
    • Игроки основы получали по одном баллу, запасные – по половине. В сборную тридцатилетия вошли игроки, набравшие в сумме наибольшее количество очков.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1729065199
    8 180 657 471 человек население Земли, столько и вариантов...
    Ответить
    DMитрий
    1729066208
    Есть ощущение, что Ибра сейчас этот журнал готовит для похода в туалет.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 