FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе

Британский журнал FourFourTwo с помощью своих экспертов составил символическую сборную последних 30 лет в футболе.
В нее вошли: вратарь Мануэль Нойер; защитники Филипп Лам, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Паоло Мальдини; полузащитники Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Роналдиньо; нападающие Лионель Месси, Роналдо.
Андреа Пирло, Тьерри Анри и Криштиану Роналду оказались в числе запасных.
- FourFourTwo просил каждого из экспертов составить собственную версию сборной тридцатилетия, включив в нее лучших футболистов мира с 1994 года. Каждый участник называл основной состав и троих запасных.
- Игроки основы получали по одном баллу, запасные – по половине. В сборную тридцатилетия вошли игроки, набравшие в сумме наибольшее количество очков.