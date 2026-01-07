Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» и другие результаты

Во вторник, 6 января, состоялись три матча 19-го тура чемпионата Италии.
Гостевые сухие победы синхронно одержали «Комо», «Рома» и «Ювентус».
Италия. Серия А. 19 тур
Пиза - Комо - 0:3 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Перроне, 68; 0:2 - А. Дувикас, 76; 0:3 - А. Дувикас, 90+6 (с пенальти).
Незабитые пенальти: М. Нзола, 85 - нет.
Лечче - Рома - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Фергюсон, 14; 0:2 - А. Довбик, 71.
Сассуоло - Ювентус - 0:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Т. Мухаремович, 16 (в свои ворота); 0:2 - Ф. Миретти, 62; 0:3 - Д. Дэвид, 63.
Источник: «Бомбардир»