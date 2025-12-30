Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Рома» вытеснила «Ювентус» из топ-4, победив «Дженоа»

Серия А. «Рома» вытеснила «Ювентус» из топ-4, победив «Дженоа»

Сегодня, 00:41

«Рома» выиграла в 17-м туре чемпионата Италии. Римляне дома были сильнее «Дженоа» – 3:1.

Победу команде Джан Пьеро Гасперини принесли голы Матиаса Соуле, Куадио Коне и Эвана Фергюсона. У последнего в активе 1+1.

Набрав три очка, «Рома» поднялась с пятого на четвертое место в таблице Серии А, оставив «Ювентус» за пределами топ-4.

Италия. Серия А. 17 тур
Рома - Дженоа - 3:1 (3:0)
Голы: 1:0 - М. Соуле, 14; 2:0 - К. Коне, 19; 3:0 - Э. Фергюсон, 31; 3:1 - Д. Эхатор, 87.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Серия А. «Юве» Спаллетти обыграл «Рому» (2:1), отставание от 1-го места – 4 очка
Орлов сравнил игроков из России и Украины: «Забарный играет в «ПСЖ»! У нас нет футболистов такого уровня» 26
Серия А. «Рома» обыграла команду Фабрегаса и оторвалась от «Ювентуса»
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Рома
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак» из «Локомотива»
21:09
Мостовой отказал Талалаеву в возможности возглавить «Спартак»
20:39
1
«Манчестер Сити» перехватил трансферную цель «МЮ» и «Ливерпуля»
20:29
Карпин раскрыл, чем остался недоволен в 2025 году
19:40
1
Черданцев двумя словами сформулировал главную проблему «Спартака»
19:30
1
Артета рассматривает 8 футболистов для усиления состава «Арсенала»
19:07
1
Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
18:50
Мостовой назвал любимое новогоднее блюдо
18:36
9
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
18:27
«Зенит» поспорит с «Атлетико» за бразильского защитника
18:18
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Карраскаль заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
18:50
Серия А. «Рома» вытеснила «Ювентус» из топ-4, победив «Дженоа»
00:41
66-летний Сарри перенес операцию на сердце
Вчера, 22:05
Серия А. «Интер» победил «Аталанту» (1:0) и поднялся на 1-е место
Вчера, 00:37
ФотоБуффон сыграл против «Ювентуса»
28 декабря
6
Спаллетти поднял «Ювентус» в топ-3 Серии А
28 декабря
ФотоИбрагимович показал фото с Хабибом и Погба
26 декабря
«Милан» расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
24 декабря
«Милан» согласовал трансфер форварда из АПЛ
22 декабря
ФотоСимволическая сборная «Милана» за всю историю
22 декабря
4
Серия А. «Юве» Спаллетти обыграл «Рому» (2:1), отставание от 1-го места – 4 очка
21 декабря
ФотоВ «Милане» теперь три Ибрагимовича
19 декабря
1
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через 1,5 месяца после назначения
16 декабря
1
Серия А. «Рома» обыграла команду Фабрегаса и оторвалась от «Ювентуса»
16 декабря
Серия A. «Ювентус» победил «Болонью» в гостях
15 декабря
Серия A. «Интер» вышел на 1-е место в чемпионате Италии после победы в Генуе
14 декабря
Серия A. «Наполи» не смог выйти в лидеры чемпионата Италии после потери очков «Миланом»
14 декабря
Серия A. Лидер сезона «Милан» потерял очки на своем поле
14 декабря
1
Серия А. «Лацио» Сарри 2-й раз за сезон победил вдевятером (1:0)
13 декабря
1
Избивавший игроков Гаттузо сравнил себя с тренером «ГазМяса»
11 декабря
3
Серия А. «Милан», уступая 0:2, победил «Торино» (3:2), Пулишич сделал дубль
9 декабря
Серия А. «Наполи» победил «Ювентус» и вышел в лидеры, Хойлунд сделал дубль
8 декабря
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
4 декабря
5
Бывший тренер «Интера» и «Милана» двумя словами ответил на предложение возглавить «Спартак»
3 декабря
5
Ибрагимович будет факелоносцем на Олимпийских играх-2026
2 декабря
Серхио Рамос предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
1 декабря
1
Серия А. «Наполи» победил «Рому» и сместил ее со второго места
1 декабря
1
Серия A. Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Пизой»
30 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 