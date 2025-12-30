Серия А. «Рома» вытеснила «Ювентус» из топ-4, победив «Дженоа»

«Рома» выиграла в 17-м туре чемпионата Италии. Римляне дома были сильнее «Дженоа» – 3:1.
Победу команде Джан Пьеро Гасперини принесли голы Матиаса Соуле, Куадио Коне и Эвана Фергюсона. У последнего в активе 1+1.
Набрав три очка, «Рома» поднялась с пятого на четвертое место в таблице Серии А, оставив «Ювентус» за пределами топ-4.
Италия. Серия А. 17 тур
Рома - Дженоа - 3:1 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Соуле, 14; 2:0 - К. Коне, 19; 3:0 - Э. Фергюсон, 31; 3:1 - Д. Эхатор, 87.
Источник: «Бомбардир»