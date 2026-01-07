Моуринью отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался об отставке Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед».

«Я хорошо знаю свою карьеру в «МЮ» [с 2016 по 2018 год], понимаю причину своего ухода. Но когда я покидаю клуб, то закрываю дверь – или они закрывают дверь передо мной, – и стараюсь не комментировать случившееся.

Одна дверь закрывается, другая открывается. История осталась прежней, цифры остались прежними, медали вернулись домой, и на этом все.

То, что произошло с Рубеном за эти полтора года, может проанализировать только сам Рубен. Только после этого он расскажет о ситуации со своей точки зрения», – заявил Моуринью.