  • Экс-тренера «Спартака» могут уволить через 1,5 месяца после назначения

Экс-тренера «Спартака» могут уволить через 1,5 месяца после назначения

16 декабря, 15:30
1

Паоло Ваноли может в скором времени покинуть пост главного тренера «Фиорентины».

Его назначили 7 ноября, но 53-летнему специалисту пока не удалось улучшить результаты команды из Флоренции.

При нем «Фиорентина» выиграла лишь один из семи матчей.

Решающими для Ваноли станут игры с «Лозанной» в Лиге конференций (18 декабря) и «Удинезе» в Серии А (21 декабря).

  • «Фиорентина» занимает последнее место в чемпионате Италии с 6 очками в 15 турах.
  • Отставание от спасительной 17-й строчки – 8 баллов.
  • Ваноли известен по работе в «Спартаке» в 2022 году.

Еще по теме:
Лига конференций. Экс-тренер «Спартака» нанес поражение украинскому «Динамо» (2:1)
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А 4
Экс-тренер «Спартака» возглавит «Фиорентину»
Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Фиорентина Ваноли Паоло
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1765890592
Надо Зарему послушать про то, какая Феорентина неблагодарная))
Ответить
