Экс-тренера «Спартака» могут уволить через 1,5 месяца после назначения

Паоло Ваноли может в скором времени покинуть пост главного тренера «Фиорентины».
Его назначили 7 ноября, но 53-летнему специалисту пока не удалось улучшить результаты команды из Флоренции.
При нем «Фиорентина» выиграла лишь один из семи матчей.
Решающими для Ваноли станут игры с «Лозанной» в Лиге конференций (18 декабря) и «Удинезе» в Серии А (21 декабря).
- «Фиорентина» занимает последнее место в чемпионате Италии с 6 очками в 15 турах.
- Отставание от спасительной 17-й строчки – 8 баллов.
- Ваноли известен по работе в «Спартаке» в 2022 году.
Источник: La Gazzetta dello Sport