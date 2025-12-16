Экс-тренера «Спартака» могут уволить через 1,5 месяца после назначения

Паоло Ваноли может в скором времени покинуть пост главного тренера «Фиорентины».

Его назначили 7 ноября, но 53-летнему специалисту пока не удалось улучшить результаты команды из Флоренции.

При нем «Фиорентина» выиграла лишь один из семи матчей.

Решающими для Ваноли станут игры с «Лозанной» в Лиге конференций (18 декабря) и «Удинезе» в Серии А (21 декабря).