Серия А. «Наполи» поднялся на 2-е место, обыграв «Лацио» благодаря голам защитников

«Наполи» одержал гостевую победу в 18-м туре чемпионата Италии.
Команда Антонио Конте в Риме обыграла «Лацио» со счетом 2:0.
Оба гола в матче забили защитники Леонардо Спинаццола и Амир Ррахмани. Обоим ассистировал Маттео Политано.
Набрав три очка, «Наполи» поднялся на второе место в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Милана» – 1 очко. Также есть матч в запасе у «Интера».
Италия. Серия А. 18 тур
Лацио - Наполи - 0:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Спинаццола, 13; 0:2 - А. Ррахмани, 32.
Удаления: Т. Нослин, 81 (вторая ж.к); А. Марушич, 88 - П. Маццокки, 88.
Источник: «Бомбардир»