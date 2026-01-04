Серия А. «Наполи» поднялся на 2-е место, обыграв «Лацио» благодаря голам защитников

«Наполи» одержал гостевую победу в 18-м туре чемпионата Италии.

Команда Антонио Конте в Риме обыграла «Лацио» со счетом 2:0.

Оба гола в матче забили защитники Леонардо Спинаццола и Амир Ррахмани. Обоим ассистировал Маттео Политано.

Набрав три очка, «Наполи» поднялся на второе место в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Милана» – 1 очко. Также есть матч в запасе у «Интера».