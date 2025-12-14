Введите ваш ник на сайте
Серия A. Лидер сезона «Милан» потерял очки на своем поле

Сегодня, 16:47
1

«Милан» дома сыграл вничью с «Сассуоло» – 2:2 в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Исмаэля Коне. «Россонери» отыгрались на 34-й – отличился Давиде Бартезаги.

После перерыва хозяева вышли вперед. Бартезаги оформил дубль на 47-й минуте. Однако гол Армано Лорьенте на 77-й минуте позволил «Сассуоло» уйти от поражения.

«Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 14 матчей подряд. Команда лидирует с 32 очками после 15 игр. На 1 очко от красно-черных отстает «Наполи», на 2 – «Интер». «Сассуоло» идет 9-м с 21 очком.

Италия. Серия А. 15 тур
Милан - Сассуоло - 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 - И. Коне, 13; 1:1 - Д. Бартезаги, 34; 2:1 - Д. Бартезаги, 47; 2:2 - А. Лорьенте, 77.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Милан
swot1205
1765723358
обидная потеря очков
