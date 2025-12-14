Серия A. Лидер сезона «Милан» потерял очки на своем поле

«Милан» дома сыграл вничью с «Сассуоло» – 2:2 в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Исмаэля Коне. «Россонери» отыгрались на 34-й – отличился Давиде Бартезаги.

После перерыва хозяева вышли вперед. Бартезаги оформил дубль на 47-й минуте. Однако гол Армано Лорьенте на 77-й минуте позволил «Сассуоло» уйти от поражения.

«Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 14 матчей подряд. Команда лидирует с 32 очками после 15 игр. На 1 очко от красно-черных отстает «Наполи», на 2 – «Интер». «Сассуоло» идет 9-м с 21 очком.