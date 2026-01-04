Введите ваш ник на сайте
Назван российский клуб, который хотят купить арабские инвесторы

4 января, 12:48
2

Инвестиционный фонд No Limit Sport из ОАЭ рассматривает три клуба из РПЛ и Первой лиги для вложения денег.

Один из них – волгоградский «Ротор». Это подтвердил глава евразийского направления фонда Вадим Андреев.

«No Limits Sports предлагает уникальную модель инвестирования в российский футбол, не ограничивая себя жесткими рамками по суммам – от одного до десятков миллиардов рублей, в зависимости от качества и перспективности бизнес-плана.

Главная цель фонда – не просто возврат вложенных средств, а прогрессивный рост актива, который в среднесрочной перспективе (3-5 лет) превращает проект в устойчивую и высокодоходную инвестицию.

Ключевая особенность – гибридное партнерство, основанное на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Фонд берет под полный контроль финансирование клуба и академии, отвечая за спортивные результаты и развитие инфраструктуры.

В свою очередь, региональные власти предоставляют на льготных условиях инфраструктуру, тренировочные базы или земельные участки для строительства новых объектов. Этот симбиоз создает мощную платформу для долгосрочного и устойчивого развития клуба, позволяя вывести его на качественно новый уровень.

Такое гибридное партнерство с иностранными инвестициями – пример эффективного привлечения капитала в российский спорт, способный стать эталоном для других проектов. Это стратегический союз, который объединяет бизнес, спорт и государство для достижения общих целей и создания реальной ценности для всех участников процесса.

«Ротор» входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров и инвесторов», – сообщил Андреев.

  • «Ротор» идет на 7-м месте в PARI Первой лиге с 30 очками в 21 туре.

«Пари НН» может расстаться с игроком, проведшим в клубе 6 лет 1
В арабском фонде объяснили интерес к «Ротору»
В «Роторе» одним словом отреагировали на информацию, что фонд из ОАЭ может купить клуб 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Ротор
Император Бомжей
1767520925
Если все, что написано и расписано правда, то это хорошие новости для российского футбола, но зная наших чиновников, проект может захлебнуться на какой нибудь коррупционной схеме)))
Ответить
vick-north-west
1767526342
Пока в Роторе нет нового Владимира Горюнова, это всё бесполезно. На месте тренировочных баз и других объектов построят торговые комплексы и ЖК, российские законы пока работают только на вход, а на выход - х.
Ответить
