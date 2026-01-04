Итальянский тренер отказал «Челси»

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли исключил свой уход в «Челси».
Сообщалось, что 36-летний итальянец входит в шорт-лист клуба АПЛ.
«Я остаюсь в «Порту», это точно. В этом нет никаких сомнений – и их никогда не было.
Для меня уход посреди начатого проекта никогда не был вариантом. Я полностью предан клубу», – заявил Фариоли.
- «Челси» ищет замену для уволенного Энцо Марески.
- Фариоли возглавляет «Порту» с лета 2025 года. Ранее он работал в «Аяксе» и «Ницце».
- Сообщалось, что отступные в его контракте составляют 13 миллионов фунтов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо