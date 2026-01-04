Итальянский тренер отказал «Челси»

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли исключил свой уход в «Челси».

Сообщалось, что 36-летний итальянец входит в шорт-лист клуба АПЛ.

«Я остаюсь в «Порту», это точно. В этом нет никаких сомнений – и их никогда не было.

Для меня уход посреди начатого проекта никогда не был вариантом. Я полностью предан клубу», – заявил Фариоли.