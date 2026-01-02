«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера

«Челси» рассмотрит кандидатуру Франческо Фариоли на пост главного тренера команды.
36-летний итальянец с лета 2025 года возглавляет «Порту». Ранее он работал в «Аяксе» и «Ницце». Сообщалось, что отступные за Фариоли составляют 13 миллионов фунтов.
Основным кандидатом на пост главного тренера «Челси» остается Лайам Росеньор из «Страсбура».
В число кандидатов на этот пост также включают Роберто Де Дзерби («Марсель»), Кирана Маккенну («Ипсвич»), Фрэнка Лэмпарда («Ковентри»).
Ранее одним из вариантов для «Челси» также называли Андони Ираолу («Борнмут»).
- 1 января лондонцы уволили с поста главного тренера Энцо Мареску. Он ушел из «Челси» вместе со своим штабом.
- «Порту» под руководством Фариоли одержал 22 победы в 26 матчах при 2 ничьих и 2 поражениях.
Источник: BBC