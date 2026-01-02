«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера

«Челси» рассмотрит кандидатуру Франческо Фариоли на пост главного тренера команды.

36-летний итальянец с лета 2025 года возглавляет «Порту». Ранее он работал в «Аяксе» и «Ницце». Сообщалось, что отступные за Фариоли составляют 13 миллионов фунтов.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Челси» остается Лайам Росеньор из «Страсбура».

В число кандидатов на этот пост также включают Роберто Де Дзерби («Марсель»), Кирана Маккенну («Ипсвич»), Фрэнка Лэмпарда («Ковентри»).

Ранее одним из вариантов для «Челси» также называли Андони Ираолу («Борнмут»).