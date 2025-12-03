Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бывший тренер «Интера» и «Милана» двумя словами ответил на предложение возглавить «Спартак»

3 декабря, 16:19
5

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не захотел работать в «Спартаке».

– С вами связывались из «Спартака» с предложением возглавить команду?

– Нет, об этом ничего не знаю.

– Они сейчас без тренера. Вы бы хотели возглавить клуб?

Нет, спасибо. Я сейчас приостановил тренерскую карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьей. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне. До конца этого розыгрыша я не собираюсь искать себе новый клуб.

  • Пиоли работал главным тренером во многих итальянских клубах, включая «Болонью», «Лацио», «Интер», «Фиорентину» и «Милан».
  • Также он возглавлял саудовский «Аль-Наср».

Источник: Sport24
Италия. Серия А Спартак Пиоли Стефано
Комментарии (5)
Alemann
1764768810
Успешный тренер из Италии поедет в свинарник? Вы *** нулись? Гвардиолу попробуйте подписать.
welko
1764771820
такие всратые заголовки сочинять, это нужен талант...
