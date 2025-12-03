Бывший тренер «Интера» и «Милана» двумя словами ответил на предложение возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не захотел работать в «Спартаке».

– С вами связывались из «Спартака» с предложением возглавить команду?

– Нет, об этом ничего не знаю.

– Они сейчас без тренера. Вы бы хотели возглавить клуб?

– Нет, спасибо. Я сейчас приостановил тренерскую карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьей. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне. До конца этого розыгрыша я не собираюсь искать себе новый клуб.