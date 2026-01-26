Введите ваш ник на сайте
Вратаря «Кремонезе» забыли на стадионе после поражения

Сегодня, 11:45

Автобус «Кремонезе» после гостевого матча 22-го тура Серии A с «Сассуоло» (0:1) уехал со стадиона без вратаря команды Эмиля Аудеро.

После игры голкипер задержался на общение с журналистами из Индонезии – он родился в этой стране.Тем временем автобус с игроками команды уехал с арены. Позже Аудеро вернулся в Кремону на машине, предоставленной его клубом.

  • 29‑летний Аудеро в текущем сезоне провел 19 матчей за «Кремонезе» и пропустил 22 гола.
  • Он выступает за «гриджиоросси» на правах аренды из «Комо».

Источник: Sky Sport Italy
Италия. Серия А Кремонезе Сассуоло Аудеро Эмиль
18+
  • Читайте нас: 