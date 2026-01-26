Вратаря «Кремонезе» забыли на стадионе после поражения

Автобус «Кремонезе» после гостевого матча 22-го тура Серии A с «Сассуоло» (0:1) уехал со стадиона без вратаря команды Эмиля Аудеро.

После игры голкипер задержался на общение с журналистами из Индонезии – он родился в этой стране.Тем временем автобус с игроками команды уехал с арены. Позже Аудеро вернулся в Кремону на машине, предоставленной его клубом.