Вратаря «Кремонезе» забыли на стадионе после поражения

Автобус «Кремонезе» после гостевого матча 22-го тура Серии A с «Сассуоло» (0:1) уехал со стадиона без вратаря команды Эмиля Аудеро.
После игры голкипер задержался на общение с журналистами из Индонезии – он родился в этой стране.Тем временем автобус с игроками команды уехал с арены. Позже Аудеро вернулся в Кремону на машине, предоставленной его клубом.
- 29‑летний Аудеро в текущем сезоне провел 19 матчей за «Кремонезе» и пропустил 22 гола.
- Он выступает за «гриджиоросси» на правах аренды из «Комо».
Источник: Sky Sport Italy