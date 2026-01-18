Серия А. «Наполи» выиграл после трех ничьих, «Ювентус» потерпел поражение

Завершились еще два матча 21-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» дома одержал минимальную победу над «Сассуоло» – 1:0. Команда Антонио Конте прервала серию из трех ничьих подряд.
«Ювентус» на выезде уступил «Кальяри» – 0:1. Туринцы потерпели второе поражение после назначения Лучано Спаллетти на пост главного тренера.
Италия. Серия А. 21 тур
Наполи - Сассуоло - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - С. Лоботка, 7.
Кальяри - Ювентус - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Л. Маццителли, 65.
Источник: «Бомбардир»