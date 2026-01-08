«Лацио» купил нападающего за 13 миллионов – Сарри сказал, что не знает такого игрока

«Лацио» объявил о переходе Петара Раткова из «Зальцбурга».
Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. С новичком заключили контракт до 2030 года.
В составе предыдущей команды 22-летний нападающий забил 22 гола и сделал 15 ассистов в 99 матчах.
В среду главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри необычно высказался о готовящейся сделке, публично заявив, что не знает Раткова.
«Я не знаю этого игрока. Наверное, в клубе знают его больше, чем я.
Я не смотрел австрийский футбол, у меня нет на это времени.
Но я постараюсь выяснить его сильные и слабые стороны и придумать, как его лучше использовать», – сказал Сарри.
Источник: сайт «Лацио»