Президент «Лацио» жестко ответил на претензии Сарри

Президент «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на резонансное высказывание главного тренера команды Маурицио Сарри.

Сарри недоволен переходом Петара Раткова из «Зальцбурга» за 13 млн евро.

Он заявил, что не знает такого игрока: «Наверное, в клубе знают его больше, чем я».

«Сарри хотел Распадори вместо Раткова? А кто это такой? Он Марадона что ли?

Он никогда не играл ни в «Атлетико», ни там, где был раньше [в «Наполи»]... Посмотрим, будет ли он лучше того, кого мы подписали», – сказал Лотито.