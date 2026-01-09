Президент «Лацио» жестко ответил на претензии Сарри

Президент «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на резонансное высказывание главного тренера команды Маурицио Сарри.
- Сарри недоволен переходом Петара Раткова из «Зальцбурга» за 13 млн евро.
- Он заявил, что не знает такого игрока: «Наверное, в клубе знают его больше, чем я».
«Сарри хотел Распадори вместо Раткова? А кто это такой? Он Марадона что ли?
Он никогда не играл ни в «Атлетико», ни там, где был раньше [в «Наполи»]... Посмотрим, будет ли он лучше того, кого мы подписали», – сказал Лотито.
Источник: твиттер Николо Скиры