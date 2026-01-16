Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Милан» одержал волевую победу над командой Фабрегаса

Серия А. «Милан» одержал волевую победу над командой Фабрегаса

Сегодня, 00:43

В четверг, 15 января, состоялись два матча 16-го тура чемпионата Италии.

«Болонья» на выезде переиграла «Верону», забив три гола еще до перерыва.

«Милан» взял верх над «Комо» в гостях благодаря дублю Адриана Рабьо.

Италия. Серия А. 16 тур
Верона - Болонья - 2:3 (1:3)
Голы: 1:0 - Д. Орбан, 13; 1:1 - Р. Орсолини, 21; 1:2 - Й. Одгор, 29; 1:3 - С. Кастро, 44; 2:3 - Р. Фройлер, 72 (в свои ворота).
Комо - Милан - 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Кемпф, 10; 1:1 - К. Нкунку, 45 (с пенальти); 1:2 - А. Рабьо, 55; 1:3 - А. Рабьо, 88.
Еще по теме:
Ибрагимович перешел в «Аякс» 1
Серия A. «Милан» ушел от поражения в матче с «Фиорентиной» на 90-й минуте, экс-тренера «Спартака» удалили
Подробности трансфера Ибрагимовича в «Аякс»
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Комо Верона Болонья
  • Читайте нас: 