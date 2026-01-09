Серия А. «Милан» спас ничью на 92-й минуте, 1+1 Варди не хватило «Кремонезе» для победы

В четверг состоялись два матча 19-го тура чемпионата Италии.

«Милан» потерял очки в домашней игре с «Дженоа» – 1:1. Хозяева поля сумели сравнять счет только в компенсированное ко второму тайму время.

«Кремонезе» вел 2:0 у «Кальяри» благодаря голу и ассисту 38-летнего Джейми Варди, но в итоге довольствовался лишь ничьей.