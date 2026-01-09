Серия А. «Милан» спас ничью на 92-й минуте, 1+1 Варди не хватило «Кремонезе» для победы

В четверг состоялись два матча 19-го тура чемпионата Италии.
«Милан» потерял очки в домашней игре с «Дженоа» – 1:1. Хозяева поля сумели сравнять счет только в компенсированное ко второму тайму время.
«Кремонезе» вел 2:0 у «Кальяри» благодаря голу и ассисту 38-летнего Джейми Варди, но в итоге довольствовался лишь ничьей.
Италия. Серия А. 19 тур
Кремонезе - Кальяри - 2:2 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Йонсен, 4; 2:0 - Д. Варди, 29; 2:1 - М. Адопо, 51; 2:2 - Y. Trepy , 88.
Милан - Дженоа - 1:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Коломбо, 28; 1:1 - Р. Леау, 90+2.
Незабитые пенальти: нет - Н. Станчу, 90+9.
Источник: «Бомбардир»