  Главная
  Новости
  Серия А. «Интер» победил, «Наполи» спас ничью и другие результаты

Серия А. «Интер» победил, «Наполи» спас ничью и другие результаты

8 января, 00:43

Завершились пять матчей 19-го тура чемпионата Италии.

Среди претендентов на скудетто «Интер» на выезде выиграл у «Пармы», а «Наполи» дома потерял очки с «Вероной».

Италия. Серия А. 19 тур
Болонья - Аталанта - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Крстович, 37; 0:2 - Н. Крстович, 60.
Таблица турнира Календарь турнира
Наполи - Верона - 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 - М. Фрезе, 16; 0:2 - Д. Орбан, 27 (с пенальти); 1:2 - С. Мактоминей, 54; 2:2 - Д. Ди Лоренцо, 82.
Таблица турнира Календарь турнира
Лацио - Фиорентина - 2:2 (0:0)
Голы: 1:0 - Д. Катальди, 52; 1:1 - Р. Госенс, 56; 1:2 - А. Гюдмюндссон, 89 (с пенальти); 2:2 - Педро, 90+5 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира
Парма - Интер - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Ф. Димарко, 42; 0:2 - М. Тюрам, 90+8.
Таблица турнира Календарь турнира
Торино - Удинезе - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Н. Дзаньоло, 50; 0:2 - Ю. Эккеленкамп, 82; 1:2 - Ч. Казадеи, 87.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Краснодар» сравнили с «Интером» 7
«Интер» обсуждает обмен игроками с саудовским клубом
Серия А. «Интер» победил «Аталанту» (1:0) и поднялся на 1-е место
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Аталанта Наполи Верона Лацио Фиорентина Интер Парма Торино Удинезе
