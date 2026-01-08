Серия А. «Интер» победил, «Наполи» спас ничью и другие результаты

Завершились пять матчей 19-го тура чемпионата Италии.
Среди претендентов на скудетто «Интер» на выезде выиграл у «Пармы», а «Наполи» дома потерял очки с «Вероной».
Италия. Серия А. 19 тур
Болонья - Аталанта - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Крстович, 37; 0:2 - Н. Крстович, 60.
Наполи - Верона - 2:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Фрезе, 16; 0:2 - Д. Орбан, 27 (с пенальти); 1:2 - С. Мактоминей, 54; 2:2 - Д. Ди Лоренцо, 82.
Лацио - Фиорентина - 2:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Катальди, 52; 1:1 - Р. Госенс, 56; 1:2 - А. Гюдмюндссон, 89 (с пенальти); 2:2 - Педро, 90+5 (с пенальти).
Парма - Интер - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ф. Димарко, 42; 0:2 - М. Тюрам, 90+8.
Торино - Удинезе - 1:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Дзаньоло, 50; 0:2 - Ю. Эккеленкамп, 82; 1:2 - Ч. Казадеи, 87.
Источник: «Бомбардир»