  • Серия А. «Ювентус» под руководством Спаллетти разгромил команду Варди (5:0)

Серия А. «Ювентус» под руководством Спаллетти разгромил команду Варди (5:0)

Сегодня, 00:47

«Ювентус» в 20-м туре Серии А разгромил дома «Кремонезе». Один из голов гости забили в свои ворота.

У «Кремонезе» 58 минут отыграл нападающий Джейми Варди.

У гостей на 27-й минуте был удален главный тренер Давиде Никола.

На 35-й минуте у туринцев пенальти не реализовал Кенан Йылдыз.

«Ювентус» на четыре очка отстает от первого места. «Кремонезе» занимает 13-ю строчку.

Италия. Серия А. 20 тур
Ювентус - Кремонезе - 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 - Бремер, 12; 2:0 - Д. Дэвид, 15; 3:0 - К. Йылдыз, 35; 4:0 - Ф. Терраччано, 48 (в свои ворота); 5:0 - У. МакКенни, 64.
Незабитые пенальти: К. Йылдыз, 35 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Кремонезе Ювентус Варди Джейми Спаллетти Лучано
