Серия А. «Ювентус» под руководством Спаллетти разгромил команду Варди (5:0)

«Ювентус» в 20-м туре Серии А разгромил дома «Кремонезе». Один из голов гости забили в свои ворота.
У «Кремонезе» 58 минут отыграл нападающий Джейми Варди.
У гостей на 27-й минуте был удален главный тренер Давиде Никола.
На 35-й минуте у туринцев пенальти не реализовал Кенан Йылдыз.
«Ювентус» на четыре очка отстает от первого места. «Кремонезе» занимает 13-ю строчку.
Италия. Серия А. 20 тур
Ювентус - Кремонезе - 5:0 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Бремер, 12; 2:0 - Д. Дэвид, 15; 3:0 - К. Йылдыз, 35; 4:0 - Ф. Терраччано, 48 (в свои ворота); 5:0 - У. МакКенни, 64.
Незабитые пенальти: К. Йылдыз, 35 - нет.
