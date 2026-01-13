Серия А. «Ювентус» под руководством Спаллетти разгромил команду Варди (5:0)

«Ювентус» в 20-м туре Серии А разгромил дома «Кремонезе». Один из голов гости забили в свои ворота.

У «Кремонезе» 58 минут отыграл нападающий Джейми Варди.

У гостей на 27-й минуте был удален главный тренер Давиде Никола.

На 35-й минуте у туринцев пенальти не реализовал Кенан Йылдыз.

«Ювентус» на четыре очка отстает от первого места. «Кремонезе» занимает 13-ю строчку.