«Милан» определился с будущим Меньяна

«Милан» близок к продлению контракта с вратарем Майком Меньяном.
Переговоры между сторонами проходят успешно. Ожидается, что в ближайшие дни все условия будут окончательно согласованы.
«Милан» предлагает Меньяну зарплату в раазмере 5,7 миллиона евро за сезон – столько же зарабатывает Рафаэл Леау, самый высокооплачиваемый игрок команды. Голкипер должен подписать контракт с «россонери» до 2031 года.
- В этом сезоне 30-летний Меньян провел за «Милан» 20 матчей, пропустил 16 голов, провел 10 игр на ноль.
- Француз выступает за итальянский клуб с лета 2021 года.
Источник: gianlucadimarzio.com