«Милан» определился с будущим Меньяна

«Милан» близок к продлению контракта с вратарем Майком Меньяном.

Переговоры между сторонами проходят успешно. Ожидается, что в ближайшие дни все условия будут окончательно согласованы.

«Милан» предлагает Меньяну зарплату в раазмере 5,7 миллиона евро за сезон – столько же зарабатывает Рафаэл Леау, самый высокооплачиваемый игрок команды. Голкипер должен подписать контракт с «россонери» до 2031 года.