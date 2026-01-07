Введите ваш ник на сайте
  • Кассано – о Леау: «Пустышка, цифры можешь засунуть себе в задницу»

Кассано – о Леау: «Пустышка, цифры можешь засунуть себе в задницу»

7 января, 11:52
4

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано резко высказался об игре вингера «россонери» Рафаэля Леау.

«Леау может забить пять или семь голов – мне плевать. В Кальяри на днях он был незаметен. Он не умеет играть спиной к воротам. Проблема в том статусе, который он и другие ему приписали.

Цифры можешь засунуть себе в задницу, мне плевать на них. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым.

Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона – тоже пару раз забивает, но он полная пустышка, оторван от реального мира. Леау – пустышка: он не имеет ничего общего с настоящим футболом», – сказал Кассано.

  • 26-летний Леау в этом сезоне провел за «Милан» 13 матчей, забил 7 голов, сделал 1 ассист.
  • Португалец выступает за «россонери» с лета 2019 года.

Источник: Milan News
Италия. Серия А Милан Кассано Антонио Леау Рафаэль
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1767779307
А, зачем играть спиной к воротам? Как в 70 ые прошлого столетия? Это потеря скорости и т.д.-так что Кассано пока ты пустышка.
Ответить
DeStar
1767780349
ну леау хороший вингер, но минусов своих хватает. Он не лидер. Преимущества - скорость, и немного дриблинга, этого достаточно чтобы забивать голы. Как игрок мне он не кажется супер классным, а ля стерлинг, только выше и, следовательно, мощнее. И всегда на улыбке( что конечно не бесит) но даже когда команда проигрывает, остается 10 минут, он порит момент и лыбится) это странновато) кайфует парень просто
Ответить
DMитрий
1767783395
Кассано опять в праздники не закусывал и не запивал. А на днях зачем-то попёрся в зоопарк и орал где слоны, почему вокруг одни белки!!!
Ответить
Spartak_forv@
1767785951
Ну,Леау чисто всадник без головы.Физика,техника,все есть,голова барахлит.Кассано был тонкий игрок,технарь, но он слишком категоричен в оценках.Мог бы просто сказать,что с такими данными Леау должен играть в два раза лучше
Ответить
