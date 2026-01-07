Кассано – о Леау: «Пустышка, цифры можешь засунуть себе в задницу»

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано резко высказался об игре вингера «россонери» Рафаэля Леау.

«Леау может забить пять или семь голов – мне плевать. В Кальяри на днях он был незаметен. Он не умеет играть спиной к воротам. Проблема в том статусе, который он и другие ему приписали.

Цифры можешь засунуть себе в задницу, мне плевать на них. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым.

Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона – тоже пару раз забивает, но он полная пустышка, оторван от реального мира. Леау – пустышка: он не имеет ничего общего с настоящим футболом», – сказал Кассано.