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Антонио Кассано
Антонио Кассано
Завершил карьеру
12 июля 1982 (44), Бари
#99 | Нападающий
175 см | 80 кг
Италия
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Публикации
Кассано – о Леау: «Пустышка, цифры можешь засунуть себе в задницу»
7 января
4
Фото
Кассано и Леау устроили перепалку в соцсетях
2025.01.09 00:37
2
Кассано предложил нового тренера для «Ромы»: «У него хотя бы есть яйца»
2024.10.29 23:49
«Была невыносимая вонь»: Кассано раскрыл, за что его отчисляли из «Реала»
2024.10.13 13:28
6
Кассано: «Роналду не умеет играть в футбол»
2024.09.23 19:07
13
Кассано жестко раскритиковал Рафаэла Леау
2024.09.19 10:29
1
Кассано: «В мое время Леау не смог бы играть даже за середняков»
2024.04.10 20:18
1
Экс-форвард сборной Италии: «Моуринью закончился как тренер»
2024.04.08 14:14
Кассано: «Рома» вышла в финал ЛЕ с дерьмовой игрой, но Моуринью насрать – он удачливый, но отстойный тренер»
2023.05.22 10:31
3
«Даю один процент»: Кассано сделал смелый прогноз на полуфинал ЛЧ «Интер» – «Милан»
2023.05.16 16:50
1
«Дерьмовый тренер, полная задница»: Кассано – о Моуринью
2023.04.22 00:15
3
Кассано: «Моуринью недостоин даже чистить ботинки Гвардиолы»
2023.04.15 09:30
1
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
2023.04.12 17:19
3
Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой»
2023.02.09 10:39
3
Капелло: «Кассано доволен тем, что реализовал талант только на 50 процентов»
2022.09.25 11:12
1
Кассано – Роналду: «Ты как Тото Кутуньо – вечно второй!»
2022.09.21 12:08
2
Кассано: «Хвича – феномен. Он недавно в Италии, но уже едет со скоростью тысяча миль в час»
2022.08.23 23:29
2
Кассано: «Не знаю ни одного игрока, которого бы развил Анчелотти»
2022.04.16 22:32
6
Кассано: «Роналду должен молиться по утрам, говоря: «Спасибо, Бензема, что играл со мной»
2022.04.11 18:42
4
Кассано: «Посредственная Италия не вышла на ЧМ-2022, потому что Серия А – отстой»
2022.03.27 13:13
9
Видео
Кассано – о встрече с Месси: «Бог существует!»
2022.02.27 16:12
Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших в истории. Не делайте из мухи слона»
2021.10.19 10:33
23
Кассано: «Ювентус» – настоящее разочарование. Они опозорились в чемпионате»
2021.05.14 07:59
Кассано сообщил о переговорах между «Шахтером» и Де Дзерби. В декабре итальянец отказал «Спартаку»
2021.04.17 11:20
2
Кассано: «Интер» был посмешищем в Лиге чемпионов. Даже «Шахтер» выступил лучше»
2021.03.02 11:19
2
Кассано: «Милан» построил команду за 1,5 евро. Если он станет чемпионом, это будет трагедией для «Интера»
2021.02.09 08:35
6
Паццини: «Кокорин может зажечь Флоренцию. Он как Кассано»
2021.02.04 15:23
13
«Фиорентина» нашла фантастического игрока». Кассано – о трансфере Кокорина
2021.01.26 10:29
26
Кассано – о Дибале: «Когда на него давят, он обделывается. И после этого еще просит 10 миллионов»
2021.01.06 14:19
5
Кассано: «Точно знаю, что Икарди не останется в «Интере» после аренды в «ПСЖ»
2020.05.10 12:41
1
2
3
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